Algérie: DGSN - Plus de 600 affaires liées à la fabrication de la fausse monnaie traitées en 2016

Alger — Plus de 600 affaires liées à la fabrication de la fausse monnaie nationale et étrangère ont été traitées durant l'année 2016 par les experts de police du département documents/écritures du laboratoire central de la police scientifique et technique relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication relevant de la DGSN.

604 affaires liées à la fabrication de la fausse monnaie nationale et étrangère ont été traitées durant l'année 2016 et se sont soldées par l'arrestation de 273 individus dont 3 de nationalités étrangères, tous déférés devant les juridictions compétentes, ajoute le communiqué.

Les services de police ont saisi 26.927 faux billets à travers le territoire national, en monnaie nationale de différentes coupures (de 100 DA à 2.000 DA), d'une valeur pécuniaire de 27.494.900 DA, outre la saisie de 387 faux billets en devise.

L'expertise scientifique et la formation supérieur des éléments de la sûreté nationale dont jouissent les experts de police dans ce domaine a permis de déjouer les tentatives de fabrication de la fausse monnaie.

Arrestation d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue dans l'Est du pays

Les services de sûreté de la wilaya d'Annaba ont démantelé une bande criminelle organisée, spécialisée dans le trafic de drogue, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La police d'Annaba a reçu des informations faisant état de l'existence d'une bande criminelle organisée, spécialisée dans le trafic de drogues activant dans l'est du pays à partir de la wilaya de Souk Ahras, ajoute le communiqué indiquant l'ouverture d'une enquête et l'arrestation des membres de cette bande.

Les services de Sûreté ont saisi 1,128 kg de kif traité et arrêté les mis en cause, selon la même source.

Les services de Sûreté ont mobilisé tous les moyens matériels et humains dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels qui menacent la sécurité du citoyen et de ses biens, et mettent à la disposition du citoyen le numéro vert 1548, et le numéro des secours 17, conclut le document.

223 individus arrêtés et 39 armes blanches saisies dans 10 wilayas du pays

Les services de Sûreté nationale ont arrêté dernièrement 223 individus impliqués dans des actes criminels au niveau de dix wilayas du pays, selon un bilan de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).

223 individus impliqués dans des actes criminels (détention et vente de drogue, vols et agressions à l'arme blanche...) ont été arrêtés par les éléments de la sureté nationale, outre la saisie de 2 kg de kif traité, de 3062 comprimés psychotropes et de 39 armes blanches.

Dans ce contexte, les forces de sureté de la wilaya d'Alger ont effectué des descentes dans les zones "sensibles" des quartiers populaires, ce qui a permis la saisie de 192 g de kif traité, 75 comprimés psychotropes et 21 armes blanches, outre l'arrestation et la présentation de 115 individus déférés à la justice, pour détention de drogue, de psychotropes et d'armes blanches.

Dans la wilaya de Tamanrasset, une quantité de 2696 comprimés psychotropes a été saisie. Suite à un mandat de perquisition, les éléments de la sureté nationale ont arrêté un suspect, âgé de 62 ans, qui s'adonnait au trafic de psychotropes à son domicile à Tamanrasset.

Trois autres suspects ont été arrêtés à Annaba, suite à des informations dénonçant un groupe criminel, spécialisé dans le trafic de drogue, activant sur l'axe est du pays, outre la saisie de plus d'un kilogramme de kif traité.

Par ailleurs, 20 parkings illicites ont été recensés à Alger, a ajouté la même source, soulignant que les procédures judiciaires ont été prises à l'encontre des mis en cause.

Saisie de plus de 3.800 cartouches de cigarettes de marque étrangère à Sétif

Les services de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont saisi récemment 3.870 cartouches de cigarettes de marque étrangère non facturées, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de la Direction nationale de la sureté nationale (DGSN).

Cette opération intervient suite à des informations selon lesquelles un individu devait transporter une importante quantité de cigarettes de marque étrangère. Après investigations, le mis en cause a été interpellé au niveau d'un point de contrôle.

La fouille de ce véhicule a permis la récupération de 3.870 cartouches de cigarettes et 12.500 DA provenant des revenues de la contrebande, ajoute le communiqué.