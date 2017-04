Algérie: L'équipe du FLN honorée par le Comité olympique algérien

Cinq des membres toujours en vie de l'équipe du FLN étaient présents à cette cérémonie, en l'occurrence, Mohamed Maouche, Abdelhamid Zouba, Abdelkrim Kerroum, Saïd Amara et Mohamed Soukhane, qui en échange du titre honorifique qu'ils ont reçu de la part du COA ont offert des objets personnels d'époque, ciblant à enrichir un peu plus la jeune collection du Musée Olympique algerien.

"C'est vraiment un honneur d'être ici, parmi ces joueurs emblématiques, qui ont porté haut le drapeau algérien pendant la guerre de libération nationale. Je remercie le comité olympique algérien pour cette charmante initiative, qui ravive la mémoire et qui, je l'espère, permettra au sport national d'aller encore plus loin" a déclaré Zitouni en conférence de presse.

Alger — La glorieuse équipe de football du Front de libération nationale (FLN), qui avait dignement représenté l'Algérie entre 1958 et 1962, a été honorée mardi à Alger par le Comité olympique et sportif algérien (COA), en présence de nombreuses personnalités sportives et politiques, à leur tête le ministre des moudjahidines, Tayeb Zitouni.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.