Algérie: Arrestation de plus de 5.500 individus impliqués dans des affaires liées au trafic de drogue, aux parkings anarchiques et au port d'armes prohibées

Alger — Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté 5.522 mis en cause impliqués dans des affaires liées à la détention de drogues et de comprimés psychotropes, aux parkings anarchiques et au port d'armes prohibées, durant le premier trimestre de 2017, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des parkings anarchiques à travers les quartiers et rues de la capitale, les mêmes services ont recensé 498 parkings illicites et arrêté 551 mis en cause, ajoute le communiqué.

1.150 affaires liées au port d'armes prohibées ont été traitées durant la période considérée par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger qui ont arrêté 1.230 mis en cause, outre le traitement de 3.444 affaires de détention de drogue et de psychotropes ayant permis l'arrestation de 3.741 mis en cause, conclut le document.