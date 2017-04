Mauritanie: Le Président de la République visite le Centre Hospitalier National

Il convient de noter que Centre Hospitalier National est un établissement public à caractère administratif créé par le décret N° 89-120 en date du 10 septembre 1989 et regroupe ce qui était alors connu sous la dénomination d'Hôpital national créé, lui, en 1966 et l'hôpital Sabah de Nouakchott. Il englobe les services ORL ; Psychiatrie ; Pédiatrie et Réanimation. Sa capacité est de 430 lits. L'établissement est, en outre, lié par des contrats à de nombreux hôpitaux et cliniques privées au Maroc, en Tunisie et en France.

A leur tour, les médecins ont pris la parole pour faire le diagnostic des problèmes du secteur et du Centre en particulier et présenté les solutions qu'ils proposent pour les transcender.

Il a fait le tour desdits pavillons et s'est enquis de la nature des consultations et de l'afflux des populations vers ce Centre.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a commencé par visiter la section des urgences, avant de passer en revue celles de l'hémodialyse, du laboratoire, du Scanner, de la maternité et de la pédiatrie où il a écouté des explications de la part du staff supervisant lesdites sections sur la nature des services présentés par le centre aux malades, la qualité des équipements et matériels utilisés à cette fin.

