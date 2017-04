Algérie: Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve en visite de travail au pays

Alger — Le Premier ministre de la République française, Bernard Cazeneuve, effectuera une visite de travail à Alger, les 5 et 6 avril, a indiqué mardi un communiqué des services du Premier ministre.

Cette visite "s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation instaurée entre les deux pays", précise la même source.

Les deux Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Bernard Cazeneuve examineront, à cette occasion, "l'état de la coopération bilatérale connaissant les progrès appréciables dans divers domaines socio-économiques ainsi que les voies et moyens à même de la consolider davantage et échangeront leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Il s'agit de la troisième visite en Algérie d'un Premier ministre français, sous le mandat du président François Hollande. Ces visites ont permis au Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), institué par les deux présidents de la République, M. Abdelaziz Bouteflika et son homologue français, de développer une dynamique et une qualité dans les relations entre les deux pays et qui devront encore s'améliorer davantage", souligne la même source.