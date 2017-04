Algérie: ANDI - Quatre centres au niveau des guichets uniques pour accompagner les investisseurs

Oran — La réalisation de quatre centres pour accompagner et apporter des facilités aux investisseurs à travers des guichets uniques décentralisés relevant de l'Agence nationale de développement de l'investissement, a été lancée dernièrement dans le pays pour a-t-on appris, lundi à Oran, de la représentante de l'ANDI.

Hireche Zoubida a déclaré, à la presse en marge du premier Salon national du textile et de la mode qui se poursuit au Centre des conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", que les représentations locales relevant de l'ANDI réparties à travers les 48 wilayas ont procédé à l'ouverture de ces centres en application des textes de loi régissant le nouveau code de l'investissement.

Il s'agit de centres de "gestion des avantages", d'accomplissement des formalités", de "soutien à la création des entreprises" et de "promotion territoriale", a précisé Mme Hireche qui est directrice du guichet unique décentralisé d'Oran, ajoutant que chaque centre aura des missions d'accompagnement des investisseurs dans la concrétisation de leurs projets d'investissement.

La même responsable qui a abordé, dans une communication dans le cadre de ce salon, les mesures incitatives contenues dans le nouveau code de l'investissement, dont l'annulation de la déclaration d'investissement remplacé par un certificat d'enregistrement pour réaliser un projet d'investissement, ainsi que la reconversion de l'Agence nationale de développement de l' investissement ANDI en pôle spécialisé en accompagnement de l'investissement et de l'entreprise.

Une série de communications sont programmées lors du salon international du textile et de la mode traitant, entre autres, de la compétitivité dans le textile et le cuir, des entreprises émergentes dans le secteur du textile et des derniers cris de mode.

Le programme de cette manifestation, organisée par la Sarl "CG com Event" en collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) et la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), prévoit mardi un défilé de mode en présence d'une pléiade de stylistes et modélistes algériens et étrangers.