Algérie: Dialogue algéro-américain - La 4ème session à Washington les 6 et 7 avril

Au cours de cette session, il sera procédé à "un large tour d'horizon sur les questions régionales et internationales, dont les conflits qui affectent la sous-région et le monde arabe", précise-t-on de même source.

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne qui prendra part à la 4ème session du Dialogue bilatéral entre l'Algérie et les Etats-Unis sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme devant se tenir à Washington les 6 et 7 avril, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.