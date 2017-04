Mauritanie: Le Roi Mohammed VI supervise le lancement des travaux de réalisation de la centrale Noor Ouarzazate IV

Ultime étape du complexe énergétique solaire Noor Ouarzazate (l'un des plus grands sites de production solaire multi-technologique au monde avec une capacité de 580 MW), la centrale Noor Ouarzazate IV vient conforter la volonté d'optimiser l'exploitation des ressources naturelles du Maroc, de préserver son environnement, de pérenniser son développement économique et social, et d'assurer l'avenir des générations futures.

Le coup d'envoi des travaux de la réalisation de cette quatrième et dernière tranche du programme solaire Noor à Ouarzazate, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2018, a été donné, samedi dernier à la commune Ghessate (Province de Ouarzazate) par SM. le Roi Mohamed VI.

Il convient de noter que le premier volet « Noor I », dont les travaux ont commencé au mois de Mai 2013, est entré en service après son inauguration par SM. le Roi Mohamed VI, le 04 Février 2016 et que les travaux de construction de la seconde étape de ce complexe solaire (Noor II et Noor III), lancés en 2016, ont atteint un taux d'avancement des travaux de, respectivement 76 et 74%.

Ainsi, en tout, quatre centrales (trois thermo-solaires et une photovoltaïque) achèveront cet ambitieux projet qui, non seulement, s'inscrit en droite ligne des engagements internationaux du Royaume relatifs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais permet au Maroc de faire face à la demande énergétique croissante et au défi du réchauffement climatique.

Et comme le Maroc a fait du développement des énergies renouvelables une priorité, il entend bien profiter de ses atouts en se dotant d'une stratégie solaire des plus ambitieuses pour faire face à la demande énergétique croissante et au défi du réchauffement climatique.