Algérie: Éducation nationale - 10.000 postes pour le recrutement externe d'enseignants ouverts en 2017

Le ministère a arrêté "un calendrier chargé" pour les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur encadreur, prévu le 31 mai, avant les épreuves professionnelles prévues entre les mois de juillet et aout, concernant principalement les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre nationale avec les inspecteurs de l'Education, Mme Benghebrit a affirmé l'ouverture de "plus de 10.000 postes pour le recrutement externe d'enseignants", exprimant la disponibilité de son secteur à élargir les spécialités pour les langues étrangères, notamment le russe, le turc et le chinois dans le concours, à la demande des élèves et au regard du nombre d'universitaires diplômés dans ces spécialités.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.