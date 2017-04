Mauritanie: Le Président de la République visite l'institut national d'hépatologie et de virologie à Tevragh Zeina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz s'est informé, lundi, sur l'avancement des travaux de construction de l'institut national d'hépatologie et de virologie dans la moughataa de Tevragh Zeina à Nouakchott.

Le Chef de l'Etat a fait le tour des différentes ailes de ce bâtiment qui devra abriter l'institut appelé à faire face au plus grand défi que la santé publique ait connu dans notre pays depuis des décennies à savoir la problématique du traitement sur place des hépatites et des maladies virales et ce, après les souffrances endurées par les personnes atteintes de ces maladies des décennies durant dans des hôpitaux à l'étranger et le coût prohibitif en devises supporté par le trésor public.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a écouté des explications détaillées sur la réalisation de ce projet important dont la capacité d'accueil prévue est de 20 lits et s'est informé sur les étapes de sa mise en oeuvre ainsi que le rôle qui en est attendu pour atténuer les souffrances des citoyens atteints de ces maladies.

Ce projet, le premier du genre dans la sous région est exécuté par la Fondation de la SNIM pour un montant d'un milliard six cent millions d'ouguiya. Il doit prendre en charge l'hépatite virale dans une première phase et de la transplantation du foie dans une seconde phase en plus du diagnostic et de la formation en matière de traitement ainsi que de la recherche des nouveaux développements enregistrés dans ce domaine.

L'institut a pour mission de coordonner les politiques de dépistage et de prévention; de contribuer à la mise en place d'une politique de vigilance sanitaire; de coordonner les politiques de communication, de formation et de coopération avec y compris les équipements nécessaires pour l'enseignement à distance.

L'institut englobe un laboratoire entièrement équipé avec endoscopie, imagerie médicale et une unité pour la préparation du malade à une transplantation hépatique.