Afrique de l'Ouest: Démarrage d'un atelier de partage sur les expériences de radicalisation au Sahel

Les travaux d'un atelier de partage sur les expériences de radicalisation au Sahel ont débuté lundi à Nouakchott.

Les participants, à cet atelier, organisé par le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec le groupe du G5 Sahel et la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, suivront, deux jours durant, des exposés sur la politique de la Mauritanie dans le domaine de lutte contre l'extrémisme; à savoir la gestion des mosquées et des mahadras, le Sahel: Histoire Mouvementée, cas du Niger, et l'expérience de la Mauritanie avec les prisonniers salafistes.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ehel Daoud a souligné que l'accroissement du phénomène de l'extrémisme violent oblige le groupe sous-régional d'unir les efforts et de coordonner les mécanismes de travail en vue d'élaborer une vision sécuritaire unifiée pour faire face à ce phénomène destructeur, qui est devenu une préoccupation majeure pour le monde entier.

Il a par la suite ajouté que la gravité de ce phénomène a conduit le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould abdel Aziz à mesurer le danger du terrorisme et à œuvrer pour que la Mauritanie soit complètement à l'abri des menaces des porteurs de l'idéologie extrémiste, précisant que notre pays a adopté une approche sécuritaire efficace basée sur plusieurs dimensions, dont notamment le renforcement de l'arsenal sécuritaire, la protection des frontières, le dialogue et la concertation.

Le ministre a indiqué que cette approche a été couronnée de succès de telle sorte qu'elle est devenue un modèle à suivre tant au niveau régional qu'international.

Il a enfin expliqué que les résultats obtenus à travers le dialogue entre les érudits et les jeunes tentés intellectuellement par l'idéologie extrémiste illustrent la réussite de cette approche et l'efficacité de la voie prise par la Mauritanie pour éradiquer le terrorisme et disséminer une culture de citoyenneté et de coopération.

Pour sa part, le secrétaire permanent du G5 Sahel, M. El Hadj Najim a souligné l'importance de cet atelier dont l'importance et la pertinence ne sont plus à démontrer, au vu de la brûlante actualité de cette thématique qui figure de nos jours au premier rang de toutes les préoccupations, a-t-il expliqué.

Il a enfin félicité et encouragé le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et le gouvernement pour l'efficacité et la qualité des actions conduites en toute discrétion dans les domaines très sensibles de lutte contre le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent.

Le représentant de la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, M. Tinko Weibezahl a souligné que sa fondation fournit un appui à plusieurs pays pour mettre en place la justice et la sécurité en encourageant le dialogue politique, en particulier les partenaires de la fondation dans les pays du G5 Sahel.

La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Idrissa Kebé.