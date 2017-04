Mali: La grève continue dans le secteur de la santé

Interpellés et présentés lundi 3 avril devant le pool judiciaire spécialisé dans la… Plus »

En attendant, la grève est durement ressentie dans deux hôpitaux nationaux de Bamako et dans certains centres de santé publique. Malgré le service minimum, le spectacle est plutôt désolant ; des enfants malades, en pleurs, attendent le médecin et des parents de malades, en colère, demandent à l'Etat et aux grévistes de s'entendre, enfin.

La grève illimitée se poursuit dans le secteur de la santé publique au Mali. Le Premier ministre malien, Modibo Keïta, a reçu, lundi 3 avril, des responsables de l'Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), un syndicat auquel est affilié le personnel des hôpitaux et des centres de soins publics. Ce personnel est en grève illimitée depuis plus de trois semaines. Le Premier ministre a demandé aux responsables syndicaux une suspension de la grève pendant deux semaines. Il s'est vu opposé un refus de la base qui juge insuffisant ce que propose le gouvernement face aux revendications.

