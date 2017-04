Algérie: Manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre" - Lancement de la semaine culturelle théâtrale de Constantine

Mostaganem — La semaine culturelle théâtrale de la ville de Constantine a débuté mardi au Théâtre régional de Mostaganem "Si Djillali Benadelhalim", dans le cadre de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre".

La cérémonie d'ouverture de cette semaine culturelle, qui se poursuit jusqu'au 8 avril, a été marquée par l'organisation d'une exposition sur l'histoire du théâtre dans la "ville des Ponts suspendus", comportant des photos d'£uvres théâtrales, des décors, des accessoires et des habits utilisés. Une photo de la vieille troupe théâtrale "El Mezhar" de Constantine fondée en 1949 y figure.

Un espace est réservé aux photos de comédiens, de metteurs en scène et dramaturges natifs de Constantine dont Abdelhamid Khiati, Fatima Halilou, Noureddine Choukri, Djamel et Hakim Dekkar, Hellal Antar, Hassan Benzerari, Atika Blazma et Alaoua Zermani, qui ont laissé leurs empreintes dans diverses pièces théâtrales.

La pièce "Birat Khraib", produite par le Théâtre régional de Constantine (2017) en collaboration avec la coopérative culturelle "El Massil", est programmée pour cette soirée de mardi.

Adaptée du texte "Rihlet elf meil" (Voyage de mille miles) par Badr Hamdani et interprétée par Hassan Boulekhrouf et Djamel Mezouari, cette oeuvre traite de la vie de deux personnages "Kaptan" et "Arbid" qui décidèrent de voyager à bord d'un navire à la recherche de l'objectif escompté et qui se trouvèrent à leur place. Un conflit s'y produisit et finit par le chavirement du navire.

La semaine culturelle théâtrale de Constantine se poursuivra par la programmation d'un monologue intitulé "Khadimoukoum Sabeur" (Votre serviteur Sabeur), un atelier d'écriture et une conférence sur l'histoire du théâtre de Constantine.

Le programme de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre", organisée une année durant, prévoit de nombreuses activités avec la participation de plusieurs wilayas dont des représentations théâtrales pour adultes et pour enfants, des conférences, des colloques nationaux et internationaux, des journées d'étude, des expositions et des ateliers de formation touchant tous les thèmes du 4ème art.

La 50ème édition du festival national du théâtre amateur de Mostaganem, le festival des écoles des Beaux arts et le festival du théâtre universitaire seront également organisés dans ce cadre.