Cote d'Ivoire: Axe pont Comoé-Agnibilekrou - Déjà 15 morts et plus d'une soixantaine de blessés

Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

Le vendredi 24 mars, c'était au tour d'une jeune diplômée du cycle supérieur de l'Ena, portant une grossesse de 7 mois de trouver la mort sur cette nouvelle voie. Et ce, alors qu'elle se rendait à Abengourou pour se faire doter. Le 2 avril 2017, un instituteur et son cousin sur leur moto, se faisaient broyer par un taxi-brousse à 3 kilomètres de l'entrée d'Abengourou. Quelques jours avant, un gros camion de marchandises obstruait totalement la voie principale d'Abengourou après s'être étendu de tout son long sur la chaussée.

Le drame le plus marquant sur cette voie, est celui enregistré dans la matinée du 26 février 2017. Ce jour-là, une dizaine d'usagers avaient péri dans un tragique accident de car. Outre ces morts, une cinquantaine de blessés avaient été accueillis dans les structures sanitaires de la zone. Au niveau du pont la Comoé, deux véhicules se sont déjà retrouvés dans le fleuve. Entraînant la mort d'un conducteur et causant des blessés graves.

Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés sur cette nouvelle voie, du fait de l'imprudence des usagers. Lesquels usagers s'adonnent à la vitesse, à l'indiscipline; le tout dans un moule d'imprudence qui trouve son fondement dans la course effrénée au gain financier. Au total, c'est une quinzaine de morts et plus d'une soixantaine de blessés qui ont été déjà comptabilisés.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.