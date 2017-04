Afrique: Odemwingie, Essien - L'appel de l'Indonésie

Ils ont un âge avancé, ne sont plus désirables dans les clubs de top niveau en Europe mais ne veulent pas pour autant raccrocher. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les destinations exotiques au crépuscule de leur carrière.

Les deux derniers exemples sont Michael Essien et Peter Odemwingie. L'attaquant nigérian vient de s'engager en faveur de Madura United pour une saison et une année de plus en option. Lui qui a connu la Russie, France, la Belgique et les 7 dernières années en Angleterre s'offre à 35 ans un dernier défi.

« Le football indonésien se développe et je suis très excité de faire partie du projet« , a t-il confié.

Quelques jours auparavant, c'est le milieu de terrain ghanéen Michael Essien qui filait également en Indonésie. Lui s'est engagé avec le club de Persib, tout comme l'ex international anglais Carlton Cole.