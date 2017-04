Cote d'Ivoire: Maxwel Cornet - Pourquoi il a choisi les Eléphants !

Six ans presque jour pour jour après leur disparition, les familles des quatre disparus du Novotel vont… Plus »

« Je serai à 100% dans le projet ivoirien et tout faire pour atteindre les objectifs. J'aimerais apporter ma jeunesse, ma fougue et en attaquant être décisif pour l'équipe« , a ajouté Cornet au micro de la chaine Youtube de la FIF (Fédération ivoirienne de football) qui ne manque pas d'éloges sur Marc wilmots, le nouveau sélectionneur des Eléphants: « J'ai regardé le parcours du coach à l'Euro. C'est un grand entraineur. je pense qu'on peut faire de bonnes choses ensemble« .

« Ce fut un choix difficile. c'était pas facile à faire. mais il fallait privilégier le choix du coeur. J'ai décidé de rejoindre la sélection ivoirienne et je suis très content« , a confié celui qui évoluait jusque-là dans les sélections de jeunes en équipe de France et lorgnait les Bleus.

