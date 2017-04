Congo-Brazzaville: Diables rouges - Sébastien Migné promet de nouvelles têtes dans le prochain rassemblement

Au cours de la conférence de presse qu'il a animée, le 1er avril dans la salle de conférences du centre national de formation de football, le sélectionneur des Diables rouges a reconnu les faiblesses du onze national congolais.

« La sélection congolaise est malade et en crise de confiance qu'il faut remettre, qu'on soigne, qu'on panse quelques plaies dans le droit chemin », a insisté Sébastien Migné. Pour appuyer ses propos, le sélectionneur a commencé par faire une comparaison de son premier passage en tant qu'adjoint de Claude le Roy avant de dégager la conclusion selon laquelle, le football congolais est actuellement en crise.

« Quand on était venu il y a 4 ans, les Léopards de Dolisie étaient l'une des plus fortes formations sur ce continent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos clubs sont en difficulté sur l'échelle continentale. Notre sélection, si ce n'est le match sans enjeu contre la Guinée-Bissau, n'a plus gagné depuis deux ans. Il y a du travail et du boulot », a- t-il précisé.

Face à la presse, Sébatien Migné a reconnu qu'il va passer un premier semestre difficile à tête des Diables rouges. Pendant ces six mois, les Diables rouges affronteront les Léopards de la RDC, les Blacks stars du Ghana, les Pharaons d'Egypte. « Nous ne sommes pas à haut niveau de ces équipes dans l'organisation et aussi dans la qualité de l'équipe. On va travailler pour essayer de créer des surprises lors de ces matchs. Si on arrive à braver cette tempête, en se remettant au travail, j'espère qu'il y aura un bon lendemain pour le foot congolais. »

En parlant du futur de l'équipe nationale, Migné a évoqué l'appui des nouvelles figures, qui vont renforcer l'équipe. Le sélectionneur des Diables rouges a révélé qu'il a eu le vendredi l'accord de Dylan Bahamboula. Le joueur de Dijon pourrait rejoindre les Diables rouges d'ici au mois de juin si tout se passe bien, « En ce sens qu'il a déjà évolué dans l'équipe des jeunes de la France. Il y a des démarches à faire auprès de la FIFA pour qu'il puisse évoluer sous la bannière congolaise », a expliqué le coach. Il a aussi évoqué le cas Christopher Maboulou, dont les contacts seraient très avancés avec son agent et bien évidemment celui de Brice Samba.

« Il y a des contacts très positifs avec l'agent de Christopher Maboulou. A priori c'est bien engagé. J'attends d'avoir le joueur qui va revenir en Grèce cette semaine. C'est un garçon qui m'intéresse et qui nous a intéressés il y a deux ans. J'ai eu Brice Samba au téléphone, il semble prêt à nous rejoindre avec un petit souci le concernant : il sera en fin de contrat au mois de juin. Il a une carrière à gérer. S'il n'a pas de club (... ) il est évident qu'au mois de juin, il ne répondra pas à ma convocation parce qu'une blessure signifierait les difficultés pour lui à trouver un poste », a commenté le coach.

Sébastien Migné effectuera d'ici à une quinzaine de jours, une mission en France pour convaincre d'autres joueurs congolais à rejoindre le groupe. Certains qui ont déjà manifesté leur intérêt, a-t-il dit, n'ont jamais mis pieds au Congo.