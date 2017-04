Congo-Brazzaville: Championnat national délite direct Ligue 1 - Les Aiglons ont eu raison des Diables noirs

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a pris le meilleur sur les Diables noirs 1-0 en clôture de la 15e journée de la compétition. Les Aiglons gardent leur deuxième place avec 30 points soit une unité de retard que l'AS Otoho, le leader.

Diables noirs-Cara était la rencontre la plus attendue de cette 15e journée. Après le forfait pris contre l'Etoile du Congo, beaucoup se demandaient comment une équipe de Diables noirs new-look et 16e au classement provisoire, allait réagir face aux Aiglons à qui on donnait toutes les faveurs des pronostics.

Les Diables noirs ont joué avec leurs armes, contraignant dans un premier temps la meilleure attaque du championnat à un score de parité à la pause (0-0) avant de craquer en seconde période à cause d'immaturité de ses jeunes joueurs. Cette deuxième mi-temps commence par un fait de jeu. Kibongani Tekassala, le numéro 8 des Diables noirs écope d'un carton rouge avant même que le coup d'envoi de la reprise ne soit donné.

Et le Cara a su profiter de sa supériorité numérique à la 52e minute. Sur un corner, Beranger Itoua, libre de tout marquage, fait un contrôle orienté de la poitrine puis il enchaîné par une demi-volée qui trompe Sikoti Sama, le portier des Diables noirs. Et pourtant deux minutes avant le but de Cara, les Diablotins étaient passés tout près d'une ouverture du score. Théo Saboukoulou touchait la barre transversale sur un coup franc. Cara s'est ensuite créé deux énormes occasions pour améliorer le résultat. Wilfried Nkaya a frappé dans le petit filet extérieur à la 57e minute puis Amour Loussoukou a vu sa frappe détourner par le gardien à la 70e minute. Wolfrigon Mongondza était lui aussi obligé de se coucher sur une frappe d'un Diablotin pour éviter l'égalisation. Cara l'emporte (1-0) et met une énorme pression sur l'AC Otoho, vainqueur le jeudi du FC Kondzo (1-0).

Dans l'autre match de la journée, l'Etoile du Congo a eu toutes les peines du monde pour arracher la victoire face à l'Interclub. Rox Oyoh Thoury a donné la victoire aux Stelliens à la 88e minute. Dans cette duel à distance, l'AC Léopards a aussi répondu président. Les fauves du Niari sont allés battre La Mancha à Pointe-Noire (2-1). Menés au score, les Léopards de Dolisie ont su réagir pour renverser la tendance grâce à Tchilimbou et Yila. Juste avant cette rencontre l'AS Cheminots a battu le FC Nathaly's sur un score de (2-0). Le samedi, la Jeunesse sportive de Poto-Poto a écrasé Saint-Michel de Ouenzé SMO (4-0). Nico-Nicoyé et l'AS Kimbonguela ont fait jeu égal (0-0). Le 25 mars, Tongo FC s'est incliné devant la Jeunesse sportive de Talangaï (3-4). Patronage Sainte-Anne a battu les Jeunes fauves (2-0).

Classement à l'issue de la 15e journée

1-AS Otoho (31 points+7) ; 2- Cara (30 points+21) ; 3-Etoile du Congo (28 points+13) ; 4-AC Léopards (27 points+10) ; 5- La Mancha (23 points+9) ; 6-JST (23 points+2) ; 7-Interclub 21 points+4) ; 8-JSP (19 points+1), 9-Patronage Sainte-Anne (19 points+0) ; 10- AS Cheminots (18 points-5) ; 11-Nico-Nicoyé (17 points+0) ; 12-ASK (17 points-4) ; 13-SMO (17 points-11) ; 14- Jeunes Fauves (15 points-5) ; 15-Tongo FC (15 points-9) ; 16-Diables noirs (12 points) ; 17-FC Kondzo (11 points) et 18e FC Nathaly's (9 points).