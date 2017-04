Bénin: Patrimoine - Le pays demande la restitution de ses biens culturels pillés par la France

Le président français François Hollande, dont le mandat prend fin dans un mois, a été sollicité pour « saisir la commission et d'acter la restitution de manière officielle et irréversible, au moins des objets royaux ». Le Bénin rappelle ne pas « demander repentance, mais restitution. »

Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, qui recevait son homologue béninois Aurélien Agbenonci, a indiqué que ces biens étaient intégrés au domaine public de l'Etat français, par conséquent, ils sont « soumis aux principes d'inaliénabilité et d'insaisissabilité ». En conséquence, leur restitution n'est pas possible. Dans une tribune dans le Monde, des députés soutiennent que « quand des objets du patrimoine ont été volés, la Commission peut les déclasser en vue d'une restitution intégrale. Par conséquent, ces biens qui ont été emportés par les armées coloniales peuvent être déclassés et restitués ».

