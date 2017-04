Niger: Sécurité en Afrique de l'Ouest - François Hollande souligne la « responsabilité commune » entre la France et le Niger

Le président français François Hollande a reçu son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. A l'issue de leur entretien, les deux chefs d'Etat ont fait une déclaration conjointe.

François Hollande a parlé de « responsabilité commune » qu'il a eue à exercer avec Mahamadou Issoufou lors des situations graves, notamment en Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'Etat ont évoqué les questions de sécurité, de développement et de croissance économique. « Il ne peut avoir de développement sans sécurité. La sécurité sans le développement trouve très vite ses limites », a déclaré le président français. Il a été également évoqué la question de l'immigration et la nécessité des mécanismes de contrôle contre le phénomène, et de la maîtrise des flux migratoires.

Concernant la sécurité, François Hollande a rappelé l'efficacité de la coopération entre la France et le Niger, à travers l'opération Barkhane, dans la base de Manama pour le contrôle du nord du Niger et dans la lutte contre Boko Haram, aujourd'hui dédoublé.

François Hollande a exhorté Mahamadou Issoufou à poursuivre des actions contre Boko Haram. « Nous sommes mobilisés, et le Niger est en première ligne, par rapport à Boko Haram et nous avons pu [... ] infliger des pertes à ce mouvement terroriste qui s'est aujourd'hui dédoublé », a déclaré le président français. Le groupe Boko Haram sévit depuis 2009 au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, tuant, créant des déplacements des populations et de la désolation dans cette région du lac Tchad. Il a souligné la lucidité du président nigérien sur la situation en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme.

Non loin, 4000 soldats français sont mobilisés au sein de l'opération Barkhane dans la région du sahel [Mauritanie, Mali, Tchad, Burkina Faso et Niger] contre le terrorisme. Deux pays, le Niger et le Tchad se trouvent doublement confrontés à ce phénomène. « Barkhane nous rend un grand service, au niveau de l'ensemble des pays du Sahel, [elle] nous aide beaucoup dans le combat que nous menons dans le bassin du lac Tchad face à Boko Haram », a expliqué le président nigérien.

Un militaire a été tué et 11 autres blessés dans une embuscade de Boko Haram contre une patrouille mixte de soldats nigériens et tchadiens dans le sud-est du Niger, dans la zone du lac Tchad. Au total 291 civils ont déjà été tués au Niger et 143 blessés dans des attaques attribuées au groupe Boko Haram, entre février 2015 et février 2017.

Concernant le développement, François Hollande considère le Niger comme un « exemple » en la matière, avec les fonds européens d'une part et, français à travers l'Agence française de développement (AFD),d'autre part. La France compte également s'impliquer dans des programmes de santé, l'éducation. Le Niger est regardé comme un exemple par l'Union européenne en matière de développement, a indiqué le président français.

Mahamadou Issoufou a salué le leadership français dans la lutte contre le terrorisme, d'abord à travers l'opération Serval, puis Barkhane, et sur les migrations, liant deux questions, « prioritaires pour le Niger ».