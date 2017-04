Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'AS Otoho a toute la pression derrière elle

En battant le FC Kondzo (1-0) le jeudi à Owando, l'AS Otoho conserve sa première place avec 31 points au terme de la 15e journée. Derrière, il y a une grosse pression à gérer. Car ses concurrents directs notamment le Club athlétique renaissance aiglon, l'Etoile du Congo et l'AC Léopards de Dolisie peuvent profiter de leurs matches en retard pour lui voler la vedette.

L'AS Otoho a commencé à aimer la première place depuis la 2e journée de la compétition. Depuis, la formation de Raoul Ominga n'a plus lâcher prise jusqu'à la quinzième journée. Une performance que personne ne s'y imaginait. A deux journées de boucler la phase aller, il est prématuré de dire si l'AS Otoho va réussir à se maintenir ou pas. Car le nombre de matches remis de ses concurrents, Cara , l'Etoile du Congo ou encore de l'AC Léopards pourrait fausser ses plans. L'AS Otoho a deux importants matches à disputer. Le premier, ce mardi à Brazzaville, face à la Jeunesse sportive de Poto-Poto.

Son adversaire reste sur une bonne série de deux victoires en autant de matches (7 buts marqués contre aucun encaissé). Ce qui garantit un match pas tout à fait simple aux locataires du stade Marien- Ngouabi. C'est d'ailleurs sur ce stade qu'elle disputera son dernier match de la phase aller contre Nico-Nicoyé de Pointe-Noire. En cas où l'AS Otoho réussissait à remporter tous ses deux matches, elle améliorerait son compteur à 37 points. Après elle dépendra des résultats des autres pour savoir si ce total des points est suffisant pour terminer la phase aller en tête.

Les Aiglons (30 points) convoitent eux aussi cette place. Avec un match en retard contre l'Interclub, ils ne peuvent atteindre cet objectif qu'en cas d'un sans-faute face à l'Etoile du Congo, la JSP et l'Interclub) pour avoir deux longueurs d'avance sur l'AS Otoho. Cara n'est pas le seul postulant à ce fauteuil de commandement, les Stelliens veulent y mettre aussi leur tête. L'Etoile du Congo (28 points) a encore deux matches en retard à gérer (La mancha et Nico-Nicoyé). En cas de succès lors de ces 4 prochains matches, elle atteindrait la barre de 40. Quatrième au classement provisoire, l'AC Léopards (27 points) pourrait lui aussi trancher ce débat lors des quatre matches qui lui restent non seulement en dominant les 4 rencontres mais aussi si le choc de ce jeudi Cara-Etoile du Congo ne se solde pas par la victoire d'une équipe. Ces quatre équipes s'apprêtent à livrer une lutte sans merci.

Mais quel que soit le rang que l'AS Otoho va occuper, à l'issue de la phase aller, le bilan à mi-parcours est bien flatteur. Cette équipe n'a perdu aucun derby que ce soit à Owando ou à Brazzaville. En huit matches disputés pour l'instant à Owando, cette formation a gagné 24 points pour un 100% de réussite. A son tableau de chasse, elle a réussi à battre le tenant du titre l'AC Léopards, le finaliste de la Coupe du Congo Cara ainsi que la Jeunesse sportive de Talangaï, Interclub, Saint-Michel de Ouenzé pour ne citer que ces équipes qui ont déjà disputé les compétitions africaines. A l'extérieur, l'AS Otoho s'est bien défendu face à l'Etoile du Congo (0-0) et les Diables noirs (2-2), même s'il faut le reconnaître, les défaites face aux équipes mal classées du championnat (FC Nathaly's et AS Kimbonguela) ont en quelque sorte ternies le bilan de cette équipe.