Afrique: Vie des partis - L'UNIRR salue l'initiative du Congo pour la création du Fonds Bleu

L'Union pour la Refondation Républicaine (Unirr), un parti du centre présidé par Roger Ndokolo s'est récemment félicité de la concrétisation de l'annonce faite par le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso lors de la COP22 à Marrakech, au Maroc, sur la création du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. L'évènement a eu lieu en mars dernier à Oyo dans le département de la Cuvette.

Depuis Paris, en partance pour Brazzaville où il prendra part à une séance de travail avec les autres partis du centre, Roger Ndokolo a tenu à s'exprimer sur la récente actualité du mois dernier à Oyo. Pour sa part, l'Unirr, dont la politique en faveur du développement durable milite pour la valorisation des richesses du Bassin du Congo, croit qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, en vue de la recherche des voies et moyens d'une exploitation raisonnée des forêts et de la gestion durable des eaux des côtes maritimes, du majestueux fleuve Congo et ses affluents, détenteurs des immenses étendues de l'or bleu : l'eau, un des enjeux majeurs du XXIème siècle.

« C'est que là, au moins, 12 pays d'Afrique subsaharienne vont avoir les moyens d'agir dans la préservation des essences forestières aujourd'hui menacées et ils pourront accompagner la transition de l'économie forestière vers une économie de ressources issues de la gestion des eaux fluviales et maritimes. C'est sûr qu'on est encore loin du compte, mais si on ambitionne tous ensemble dans le même sens, on est certain qu'on sera capable de faire le mieux pour établir un socle de développement économique et social des peuples et leur garantir la paix dans la sous-région », explique le président de Roger Ndokolo.

Le présient de l'Unirr se réjouit également de l'inauguration du Musée Kiébé-Kiébé de N'Gol'Odoua. « Une étape importante pour la décentralisation des lieux de mémoire et de culture de notre pays », a dit Roger Ndokolo. A la même période, le 10 mars exactement, constate-t-il, dans le cadre de l'amélioration du système de santé, Oyo s'est vu être dotée officiellement d'un hôpital général spécialisé débaptisé Edith Lucie Bongo Odimba. « L'UNIRR soutient l'avènement de cet établissement hospitalier. Nous pensons qu'il aidera au désenclavement des îlots de centres de santé actuels selon la mise en place du programme de santé pour tous au Congo », a-t-il déclaré en partance au Congo.

« Sur place, nous réitérerons notre appui aux efforts de coalition et de réconciliation de tous les partis du centre sous la présidence de Jean-Michel Bokamba Yangouma », a confié Roger Ndokolo.