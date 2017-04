Afrique: "Africa Challenge Export" à la rencontre des entrepreneurs et primo-exportateurs du Maroc

Photo: Facebook

HUB AFRICA, première plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique

Maroc Export et Hub Africa, première plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, lancent "Africa Challenge Export", une tournée nationale à la rencontre des entrepreneurs et primo-exportateurs de 12 régions du Maroc du 3 au 18 avril 2017.

Ce road show national qui s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de HUB, prévu les 4 et 5 mai prochain à Casablanca et coorganisée par Maroc Export et NGE IMPACT, est destiné au primo-exportateurs, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets souhaitant exporter en Afrique, explique Maroc export dans un communiqué.

Ce programme s'adresse à toutes les entreprises de la région opérant dans tous les secteurs sauf: l'agroalimentaire, l'artisanat et le tourisme.

Maroc Export et Hub Africa offriront une formation aux entrepreneurs du Royaume pour "pitcher" leurs projets, afin de les préparer à réussir leur intégration en Afrique. Les jeunes primo-exportateurs auront ainsi l'occasion de présenter leurs projets d'entreprise devant un jury composé de personnalités et de dirigeants du monde de l'entrepreneuriat.

Les entrepreneurs retenus lors de ce pitch auront un accès gratuit à la plateforme B2B Hub Africa pour développer les opportunités d'affaires à la 5ème édition du Forum Hub Africa prévue à Casablanca.

Africa Challenge Export, un programme destiné aux primo-exportateurs ayant le potentiel et souhaitant aller sur l'Afrique, vise à donner les clés du succès à travers un programme d'informations, de formation et d'accompagnement pour les entreprises exportatrices ou potentiellement exportatrices, ayant un projet ambitieux de développement à l'export. Il s'adresse aux entrepreneurs, jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.

Hub Africa présentera un Doing Business Africa, à savoir comprendre l'Afrique aujourd'hui, comment réussir son projet d'intégration sur le marché africain, connaître les étapes pour entreprendre en Afrique et comment éviter les pièges.