Madagascar: Suspension de maires - « Nous sommes face à un Etat lâche », lance le Mapar

La suspension de maires est devenue monnaie courante ces derniers temps. Et ce sont des élus Mapar qui en sont… Plus »

Vote . Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mahafaly Solonandrasana Olivier a été catégorique le week-end dernier à Port Bergé où il a déclaré que « l'Etat ne pouvait prendre la décision portant suspension du Maire (de Port Bergé) si le Conseil Municipal n'avait pas donné son feu vert ». Effectivement, l'exécutif ne pourrait déclencher cette action sans le vote majoritaire du conseil municipal ou communal. Le juriste Ranesa Firiana a expliqué, sur une station radio privée que « la suspension d'un maire ne peut être plausible que s'il a commis une faute grave dans la gestion de la commune. Pour cela, il doit en être notifié ». Et lui de continuer que « si le conseil municipal/communal procède à cela à travers un vote, un rapport y afférent doit être remis au représentant de l'Etat et c'est le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui est seul compétent pour prendre un arrêté relatif à la suspension du maire laquelle ne peut excéder un mois »

