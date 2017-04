Madagascar: Start-up « vertes et sociales » - Lancement du réseau Sprint à Paris

Le premier réseau d'incubateurs francophones franciliens pour les start-up « vertes et sociales » a été lancé le 23 mars dernier à Paris. A cette occasion, Erick Rajaonary, PDG de Guanomad, a représenté la Grande Île en tant qu'entrepreneur ayant un modèle de réussite dans l'écosystème.

Initié par la Région Île-de-France et le réseau mondial de start-up Inco, le Sprint ou le réseau d'incubateurs francophones franciliens pour les start-up « vertes et sociales » a pour ambition d'accompagner l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs sur le continent africain. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat social, solidaire et durable comme modèle de développement dans les zones de coopérations prioritaires de la Région Île-de-France. Ce Sprint a été lancé pour la première fois à Paris, et ce, en présence de six pays africains bénéficiaires, à savoir Madagascar, le Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Et la Grande île a été représentée par Erick Rajaonary, le PDG de Guanomad, en tant qu'entrepreneur ayant un modèle de réussite dans l'écosystème. Certes, cette entreprise n'est pas une start-up proprement dite, mais elle est identifiée comme étant un acteur plus mature dans le domaine « vertes et sociales ».

Création de 700 emplois durables. « Chaque année, le réseau Sprint accompagnera six incubateurs de start-up dans les six capitales en l'occurrence, Abidjan, Antananarivo, Alger, Casablanca, Dakar et Tunis. A terme, il permettra la création de 700 emplois durables, l'accompagnement de 200 start-up et la formation de 900 jeunes à l'entreprenariat « social green tech » ainsi que la sensibilisation de 2.400 jeunes aux nouvelles technologies. Et pour le cas d'Antananarivo, le Sprint organise une start-up cette année », a expliqué Erick Rajaonary. Notons que la ville d'Antananarivo a été présente lors du lancement de ce premier réseau d'incubateurs francophones franciliens pour les start-up « vertes et sociales » à Paris par le biais du Conseiller spécial du Maire Lalao Ravalomanana. A cette occasion, le PDG du Guanomad a également partagé ses expériences dans les domaines de l'environnement et social tout en parlant des défis à relever de l'entrepreneuriat à Madagascar.

Prix sprint. Il faut savoir également que le projet Sprint a une dimension internationale et a été réalisé en partenariat avec Impact Network-Inco, un accélérateur mondial de start-up vertes et sociales, fondé par Nicolas Hazard. Ces deux facteurs favoriseront la mobilité géographique des entrepreneurs du réseau. Des prix Sprint sont prévus chaque année pour récompenser, dans chacun des pays participants, une start-up particulièrement innovante dans le domaine de l'entrepreneuriat social et/ou durable. Rappelons que le lancement de ce premier réseau s'est déroulé en présence de Valérie Pécresse, présidente du Conseil Régional de l'Île-de-France, Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'Etat de l'Ecologie qui est aussi le parrain du réseau sans oublier l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Par ailleurs, à l'issue de cet événement, le PDG de Guanomad, Erick Rajaonary a été deux fois l'invité de la chaîne francophone africaine, Africa 24, dans le journal télévisé du jeudi 23 mars et dans l'Invité du Jour (IDJ) de Richard Togbe. Durant lesquels, il a évoqué les enjeux de ce réseau d'incubateurs francophones franciliens qui contribuera au développement de partenariat pour les start-up malgaches ainsi que les défis de l'entrepreneuriat à Madagascar.