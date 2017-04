Madagascar: Super Ligue Futsal - FC Fosa Juniors sacré

Le rideau est tombé pour le Championnat 2016 pour les divisions élite, légende et Open de l'Urban Futsal dimanche à Andraharo.

Une occasion pour remettre les prix et les médailles aux équipes championnes. Dans la division élite, l'équipe de Décathlon a été sacrée, Flex United en division légende et FC Sporting pour la division II ou Open. Et pour donner plus de sensation à la compétition, la Super ligue a été organisée, hier, mettant en compétition les 4 premiers au point de chaque division lors des championnats. La victoire finale revient à Fosa Junior qui s'est imposé devant Décathlon sur le score de 5 buts à 3 dans la division élite.

La tenante du titre a tremblé face à l'équipe du Fosa Juniors. Dans les autres catégories, en division légende, Flex United a battu Walexport en finale et en division II ou Open, l'équipe de l'ABC a triomphé face au Sporting sur le score de 4 buts à 2. Telma, partenaire de l'évènement a offert aux champions de chaque division de la Super Ligue, un lot de 750 000 Ar de recharge par équipe pour profiter pleinement de la 4G by Telma et des meilleures offres de communications sur le marché soit 50 000 Ar de recharge par joueur. Sitôt la saison 2016 close, l'Urban Futsal, avec le soutien de Telma, partenaire N°1 du football à Madagascar, c'est tout naturellement que Telma accompagne cette saison 2017.

Le tournoi est un tremplin en plus pour nos meilleurs joueurs d'exercer leurs talents et de s'entraîner, une opportunité pour véhiculer les valeurs de l'amitié, du fair-play ou encore de la recherche de l'excellence, les mêmes valeurs prônées par Telma. Les férus du futsal seront gâtés et seront repartis en 4 catégories. Il s'agit de la division élite pour les licenciés et les professionnels, la division II pour des footballeurs ayant atteint un certain niveau sans être licencié, la division III pour les amateurs de football et la division légende pour les plus de 30 ans. L'inscription est ouverte à tous : entreprises, associations et même les particuliers et peut s'effectuer via MVola.