Afrique: ITE Group - L'industrie pétrolière et gazière d'Afrique va se réunir à Londres

communiqué de presse

Londres — Le 16e forum des indépendants d'Afrique, un évènement essentiel dans le calendrier international des industries pétrolières et gazières, aura lieu à Londres les 24 et 25 mai.

La rencontre annuelle des industries en amont du pétrole et du gaz en Afrique est une plateforme essentielle pour examiner l'état de l'industrie et échanger des idées sur des opportunités qui changeront la donne à l'avenir. En présentant les principaux projets et les opérateurs en amont d'Afrique, le forum offre un large cadre pour que les entreprises indépendantes, les compagnies pétrolifères, gazières et d'énergie internationales et les officiels des gouvernements tissent des réseaux, présentent leurs projets, proposent de nouvelles entreprises et signent des partenariats et des accords d'investissement.

Placé sous le thème « Former l'avenir du continent dans les industries en amont du pétrole et du gaz », le programme de cette année est axé sur le développement et la conduite d'un changement dans l'industrie. Des présentations détaillées offriront un cadre pour explorer des solutions qui vont au-delà des tactiques de survie afin d'établir de meilleures pratiques susceptibles de mieux équiper l'industrie, dans l'optique de résister aux incertitudes et de supporter les chocs, tout en maintenant des performances optimales.

Cette hausse des prévisions donne un ton optimiste au 16e forum des indépendants d'Afrique. Les conférenciers ayant confirmé leur présence et qui partageront leurs idées sont Pade Durotoye, PDG d'Oando Energy Resources ; Darran Lucas, directeur de l'exploration et des nouvelles entreprises chez Sasol ; Erwin Kroll, vice-président principal pour le Moyen-Orient et l'Afrique chez OMV Upstream ; Neil Ritson, président du conseil de Solo Oil Plc et Oisin Fanning, président exécutif de San Leon Energy à Dublin.

L'un des moments forts sera le 79e dîner PetroAfricanus, qui sera organisé par ITE au Waldorf Hilton où Jasper Peijs, vice-président de l'exploration en Afrique chez BP, s'adressera aux membres au PetroAfricanus Club.

Aura aussi lieu, dans le cadre de l'AIF, le 8e déjeuner du club international des femmes dans le pétrole et l'énergie, organisé conjointement par Frontier Communications et ITE et qui verra comme conférencière invitée, Sandy Stash, vice-présidente du groupe pour la sécurité, la durabilité et les affaires extérieurs au Tullow Oil de Londres.

Organisé par l'ITE, le forum offre une excellente exposition pour les sponsors, les exposants et les annonceurs avec un grand nombre d'opportunités personnalisées pour exposer et tisser des réseaux. Les derniers sponsors à s'unir à l'évènement sont Tullow Oil, Ophir Energy, RPS, Anadarko et Wentworth Resources.

Pour de plus amples informations : http://www.africa-independentsforum.com