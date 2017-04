Sénégal: Dépression - Plus de 300 millions de personnes affectées, selon l'OMS

Plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec la dépression, soit une augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ces nouvelles estimations ont été publiées dans la perspective de la Journée mondiale de la santé le 7 avril, point culminant de la campagne de l'OMS intitulée « Dépression: parlons-en » menée sur toute une année. Le but général de cette campagne est que davantage de personnes atteintes, partout dans le monde, cherchent à se faire aider et obtiennent cette aide.

« Ces nouveaux chiffres tirent la sonnette d'alarme pour que tous les pays repensent leurs approches en matière de santé mentale et s'en occupent en lui accordant l'urgence nécessaire », a déclaré la Directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan.

Sur ce, il faut accroître les investissements. Dans de nombreux pays, il n'y a que très peu ou pas d'aide pour les personnes ayant des troubles de santé mentale. Même dans les pays à revenu élevé, près de 50% des personnes ayant une dépression ne sont pas traitées.

Les investissements dans la santé mentale se justifient aussi sur le plan économique. Chaque dollar investi pour l'extension des traitements de la dépression et de l'anxiété en rapporte 4 en termes d'amélioration de la santé et de capacité au travail. En général le traitement consiste à suivre une thérapie par la parole ou à prendre un traitement antidépresseur ou à associer ces deux mesures, ajoute l'OMS.

L'absence d'action est coûteuse. Selon une étude dirigée par l'OMS, qui a calculé les coûts du traitement et les résultats sanitaires dans 36 pays à revenu faible, intermédiaire ou élevé au cours des 15 années de 2016 à 2030, le manque de reconnaissance et d'accès aux soins de la dépression et à un autre trouble mental courant, l'anxiété, aboutit à une perte économique mondiale se chiffrant à 1000 milliards de dollars par an pesant sur les familles, les employeurs et les gouvernements.

Pour rappel, la dépression est une maladie mentale courante se caractérisant par une tristesse persistante et un manque d'intérêt pour les activités qu'on aime faire normalement, accompagnés d'une incapacité à mener les activités quotidiennes pendant 14 jours ou plus. De plus, les personnes ayant une dépression présentent normalement plusieurs des symptômes suivants : perte d'énergie, modification de l'appétit, augmentation ou diminution du sommeil, anxiété, baisse de la concentration, indécision, agitation, sentiments de dévalorisation, de culpabilité ou de désespoir, pensées autodestructrices ou suicidaires.