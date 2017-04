Guinée: 25 femmes guinéennes récompensées pour leur "leadership exceptionnel"

Nos consœurs Mafoudia Bangoura et Camara animatrices de l'émission "question de femme" sur Espace radio et TV ont été aussi récompensées par COPE-Guinée.

Guinée, c'est parce que ce que je suis en train de faire sur le terrain est bien. C'est pourquoi, je dédie ce satisfecit à tous les travailleuses domestiques de Guinée, de l'Afrique et du monde. Je coiffe aujourd'hui vingt pays en Afrique. Je dédie ce prix à mon époux, mes parents et ma belle famille. Mais aussi aux médias qui sont en train de ressortir ce que nous faisons sur le terrain. Pour terminer, je demande aux jeunes filles de former, de s'informer pour pouvoir s'affirmer", dira à son tour Asmaou Bah Doukouré présidente du Réseau africain des employés de maison.

"Si le pouvoir écoute les jeunes et les femmes, on va vivre longtemps en paix dans ce pays tout en nous développant", a-t-elle conclu.

De son côté, Hadja Mariam Lislam Baldé présidente fondatrice de l'Association Paix et Patrie des mères calmeuses de Guinée affirme être très heureuse et fière des jeunes initiateurs de cette cérémonie qui ont réussi à dénicher ces 25 femmes.

Dans son discours, Paul Kamano coordinateur de la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence(COPE-Guinée) a dit que c'est un événement qui reconnait les efforts et la bravoure des femmes guinéennes à travers ces 25 femmes.

