Madagascar: Violence scolaire - Une école privée menacée de sanction

Cette vidéo a créé une polémique. Nombreux ont-été choqués par la scène. . Andry, un enseignant dans une école privée de la capitale, indique que ces sanctions corporelles sont nécessaires. « Les élèves d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour les enseignants. Il faut être sévère envers eux, pour qu'ils vous accordent leur respect. Pour moi, frapper n'est pas dangereux, si on ne touche qu'aux membres », avance-t-il. Les violences physiques envers des élèves persistent malgré cette note du ministère de l'Éducation nationale. De telles sanctions sont déconseillées par le Dr Olivier Rakotomalala, psychologue. «La violence physique peut créer une traumatisme sur la victime. Il se peut qu'elle ne comprenne même pas les raisons de la sanction, alors que l'objectif est de supprimer des comportements. Les enseignants sont à cours d'idée, mais il y a mille façons de punir les élèves, à savoir, les priver de quelque chose », recommande ce psychologue.

Sensible, le ministre a publié sur les réseaux sociaux, hier après-midi, que des mesures seront prises à l'encontre de cet établissement. « Des représentants du ministère effectueront des descentes au niveau de cet établissement, ce jour. « Soit, nous allons retirer l'autorisation d'ouverture de cet établissement, soit cette enseignante sera suspendue de ses fonctions», précise-t-il. Selon lui, « frapper des élèves est, désormais, abusif et inconcevable». Une note ministérielle sortie en 2016 précise cette décision, comme l'a expliqué le ministre, joint au téléphone.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.