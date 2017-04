Madagascar: Aéroport d'Ivato - Vingt cinq migrantes débarquées

Soupçonnées de séjour irrégulier et d'appartenance à un réseau de prostituées, 16 autres malgaches ont été interpellées. Les autorités mauriciennes ont annoncé leur rapatriement dans la Grande Île. Cette vague de débarquement et de refoulement de migrantes est survenue après l'opération dans une discothèque faite par le service des passeports et de l'immigration (PIO) mauricien, dans la nuit du samedi 25 au dimanche26 mars.

Soupçonnées d'être des filles de joie, 25 jeunes malgaches en partance pour Maurice ont été débarquées par le service central de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) à l'aéroport international d'Ivato, mardi dernier. Selon les informations communiquées, le motif de leur séjour dans l'île sœur n'est pas suffisamment convaincant. Pourtant, elles ont les documents de voyage ainsi que les papiers d'immigration. Par ailleurs, certains membres de ce groupe affichaient des apparences et des attitudes éveillant la curiosité des fonctionnaires de la PAF.

