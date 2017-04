Angola: Huambo - João Lourenço pour l'ordre et le civisme durant les élections

Caála — Le ministre de la Défense nationale, João Lourenço, a souligné mardi à Caála, dans la province de Huambo, le travail du gouvernement angolais au cours des derniers 15 ans pour améliorer les conditions sociales des Angolais, et a encouragé les citoyens à participer de façon ordonnée, avec du civisme et responsabilité dans les élections générales d'août.

Prenant la parole à la cérémonie principale de commémoration du 15e anniversaire de la Paix et de la Réconciliation nationale, João Lourenço a dit qu'il était conscient que le travail accompli était encore loin de satisfaire tous les besoins du pays, principalement en raison de la croissance démographique de la population.

Selon lui, les Angolais qui ont cru être possible de surmonter les différences et conquérir la paix, ce sont révélés d'être en mesure de construire un avenir meilleur.

Il a souligné que la paix obtenue en 2002 avait permis la tenue d'élections périodiques tous les cinq ans, et a assuré que les conditions étaient créées pour réaliser cette année des élections libres et justes, basées sur la sagesse des ancêtres, la foi et le patriotisme.

Le ministre de la Défense a précisé que la conquête de la paix était un fait d'une grande importance historique, ayant de ce fait souligné le discernement du Président de la République, José Eduardo dos Santos, qui a conduit le pays au pardon et à la réconciliation nationale.

João Lourenço a mis en évidence le rôle de la société civile dans la réalisation de la paix, surtout l'Eglise, et a considéré le 4 Avril comme la deuxième fête nationale après l'Indépendance nationale.

A cet effet, il a indiqué la libre circulation des personnes et des biens, la récupération des infrastructures et l'offre accrue de services de base à la population comme étant des bienfaits de la paix.

Avec la paix, a-t-il poursuivi, le pays est devenu plus compétitif du point de vue politique et économique, il a connu l'augmentation de l'espérance de vie, des possibilités d'emploi, la réduction du taux d'analphabétisme et la multiplication du nombre d'employés dans le système national de l'éducation pré-universitaire.

De même, a-t-il ajouté, il y a eu l'augmentation du nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur, la réduction de la mortalité infantile et l'augmentation du pourcentage de femmes fréquentant les consultations prénatales.

D'après lui, la paix a permis de réduire le pourcentage d'enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition chronique, et des progrès dans le domaine de la construction et réhabilitation des routes, des ponts et des chemins de fer.

Dans la même veine, a-t-il renchéri, la paix a permis la reconstruction des infrastructures portuaires, la récupération et l'expansion des infrastructures de télécommunications et la construction des logements.