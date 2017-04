Angola: Huambo veut récupérer le titre de grenier du pays

Il y a de cela 15 ans que l'Angola décidait de tourner l'une des pages les plus sanglantes de son histoire. En… Plus »

À cet effet, João Baptista Kussumua a annoncé que le gouvernement de Huambo était engagé dans la création des conditions, surtout, pour l'octroi des crédits afin d'augmenter la production et éliminer le déficit alimentaire et l'excédent pourra être exporté. "Il existe un environnement favorable pour attirer l'investissement étranger afin de rendre à la province de Huambo le titre de grenier d'Angola", a-t-il renchéri. C'est une manière évidente, a-t-il poursuivi, de capitaliser les gains de la paix, car le secteur agricole a vraiment bénéficier de la paix, surtout, avec le déminage des champs. D'après Kussumua, le gouvernement local voit dans ce secteur d'activité une opportunité pour créer plusieurs postes de travail pour la jeunesse qualifiée et non qualifiée.

