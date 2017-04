Angola: La BNA travaille pour récupérer la confiance des banques correspondantes

Il y a de cela 15 ans que l'Angola décidait de tourner l'une des pages les plus sanglantes de son histoire. En… Plus »

Voilà pourquoi au niveau international, a-t-il ajouté, on exige que les pays, les banques centrales et commerciales aient un personnel formé et compétent en mesure de faire face à la lutte contre le blanchiment des capitaux, tout en créant des systèmes et des règles qui puissent protéger le flux financier et que cela serve pour un usage licite.

Durant le programme, le gouverneur de la BNA a fait savoir que les multiples visites de travail réalisées dans différents pays d'Europe et d'Amérique avaient permis de présenter la réalité et les lacunes du pays aux banques correspondantes permettant à l'Angola de gagner la confiance de l'étranger.

