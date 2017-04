Cameroun: Est - Des attentions pour les personnes vulnérables

Les intervenants sociaux de la région viennent de définir une stratégie capable de permettre à cette couche d'être mieux prise en compte

L'entrepreneuriat social des personnes socialement vulnérables. Voilà un défi que se donne la délégation régionale des Affaires sociales de l'Est. Pour Josué Tsoe, patron de ce service déconcentré, l'émergence inclusive prônée par le chef de l'Etat prend en compte ces catégories de personnes qui sont parmi nous. Dans sa leçon inaugurale à la réunion de coordination administrative, les 30 et 31 mars dernier à Yokadouma, il a tracé la voie à suivre par ses collaborateurs. La "mutation", c'est le terme clé qu'il a souhaité. Il s'agit de faire tout ce qui est socialement possible pour que cette catégorie (des personnes socialement vulnérables) cesse d'être des éternels mendiants ou assistés. M. Tsoé a alors interpellé les travailleurs sociaux de l'Est à les aider par leur temps, leur savoir-faire, leur intelligence, pour un accompagnement psychosocial adéquat.

L'enjeu ultime est de redonner plus de dignité à ces personnes afin qu'elles exercent une activité génératrice de revenus par exemple. Ce d'autant plus que, s'inspirant des propos du ministre Irène Pauline Nguéné, le délégué régional a instruit à ses collaborateurs que « l'heure est à la performance et au résultat à l'aune d'une dynamique intégrale ». Dans la foulée, le représentant du gouverneur de l'Est, Daniel Arthur Obama, a demandé aux travailleurs sociaux de briller par un bon comportement, de demeurer au service des peuples, de sorte que notre société ait un visage humain. Tous les acteurs sociaux dans la région du soleil levant, désormais imprégnés de leurs missions grâce aux exposés suivis, ont pris l'engagement d'être proches des populations socialement vulnérables. Question de donner un contenu concret à la vision de performance et de résultat prônée par le ministère des Affaires sociales.