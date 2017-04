Cameroun: Maires - On améliore les conditions de travail

Le début du paiement des salaires aux magistrats municipaux est la traduction en actes d'une volonté exprimée par le chef de l'Etat pour faciliter l'action des concernés.

La volonté du chef de l'Etat d'améliorer les conditions de travail des magistrats municipaux s'est matérialisée le 16 septembre 2015 avec la signature de deux importants décrets. Le décret n°2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints. Et le décret n° 2015/406 du même jour fixant les indemnités et autres avantages alloués aux délégués du gouvernement, aux maires, à leurs adjoints, aux membres du Conseil de la communauté et aux conseillers municipaux. Si le paiement des salaires par le ministère des Finances était jusque-là attendu, ce n'était pas le cas avec le règlement des indemnités et autres avantages, une charge supportée par les collectivités territoriales décentralisées concernées, en fonction d'ailleurs du dernier compte administratif de chacune d'elle.

La rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints est désormais effective, après les premiers virements y relatifs opérés en fin de semaine dernière. La concrétisation de cette promesse présidentielle, on l'imagine, va booster le moral des magistrats municipaux en les mettant dans de meilleures conditions de travail. Car, plusieurs d'entre eux évoquaient le manque de salaire pour justifier le fait qu'ils ne résidaient pas sur le territoire de leur commune. « Maintenant, il faudra effectivement que nous appliquions la disposition légale selon laquelle, le maire et ses adjoints sont tenus de résider dans leur commune. La tolérance administrative qui a prévalu jusqu'ici était due au fait que ces magistrats municipaux n'avaient pas de salaire.

Le préalable va être levé », déclarait récemment à ce propos dans les colonnes de CT Etienne Owono Owono, directeur des Collectivités territoriales décentralisées au ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MINATD). On devrait donc assister à une nouvelle ère dans le fonctionnement de l'administration municipale. Dans le contexte actuel de la décentralisation, une telle évolution est porteuse d'espoir pour un développement local impulsé à partir de la base et non plus du sommet de l'Etat.