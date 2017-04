Cameroun: Eau et Energie - Israël offre son expertise

L'ambassadeur de cet Etat au Cameroun a été reçu en audience vendredi dernier par le Minee.

Le ministre de l'Eau et de l'Energie (Minee), Basile Atangana Kouna, a reçu en audience vendredi à Yaoundé, l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, Ran Gidor. A l'issue de leur entretien, le diplomate israélien a, dans un premier temps, indiqué que les relations entre Israël et le Cameroun en ce qui concerne le domaine de l'eau et de l'énergie étaient très intenses et porteuses. C'est à cet effet qu'il est venu inviter le Minee à un important forum international sur l'eau, la Water Technology and Environment Control (Watec) qui se tiendra en Israël au mois de septembre prochain. Selon Ran Gidor, Watec est le plus grand rendez-vous réunissant tous les professionnels de l'eau, de la technologie de l'eau et de l'environnement dans le monde. Autre sujet abordé avec le ministre, le cas de l'organisation non gouvernementale (Ong) israélienne « Génération Africa », bientôt présente au Cameroun.

Elle va travailler dans le cadre des installations des panneaux solaires dans les villes et villages. « Ce qui va dans la même mouvance, produire de l'électricité et même de l'eau potable pour des communautés », explique l'ambassadeur. Et pour finir, le diplomate dit avoir porté à l'attention de Basile Atangana Kouna, le projet d'une nouvelle technologie issue de la purification et du recyclage de l'eau mise en place par une autre Ong israélienne. Il est surtout question, comme il l'explique, d'aider à résoudre les problèmes d'eau dont souffre la ville de Yaoundé. Cette technologie jugée abordable et peu coûteuse pourra être d'un grand secours pour l'approvisionnement en eau potable des grandes villes du pays.