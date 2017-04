Cameroun: Obangame Express - Bilan positif

Les personnels de la Base navale ont bénéficié des conseils des cadres qui étaient déployés pour les exercices. Les moyens de communication en général, très importants en matière de sécurité maritime, ont bien fonctionné. Le Cameroun a notamment déployé, pour cet exercice, le patrouilleur « Cns Ntem », qui a écumé les eaux de la sous-région zone D. Il était à Sao Tome et Principe, au Gabon, avant de regagner son port d'attache. Au total neuf patrouilleurs de la marine et plusieurs embarcations ont été mis à contribution pour l'édition 2017.

L'opération Obangame Express 2017 s'est achevée jeudi à la base navale de Douala par un bilan des exercices en mer, à terre et la remise des attestations aux participants. La cérémonie de clôture était présidée par le général de division Saly Mohamadou, commandant la 2e Région militaire interarmées et le capitaine de vaisseau Coleman, représentant la partie américaine. Le fil conducteur des scénarios a porté, pendant une semaine, sur des menaces à la sûreté maritime : sauvetage en mer, prise d'otages, lutte contre la pêche illicite, trafic d'armes, etc. Hamadou Lame, commandant des forces de surface, directeur de l'exercice, résume : « Nous avons déroulé sans grande difficulté tous les scénarios prévus au large d'Idenau.

