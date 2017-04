Cameroun: Liquidation de la FIFFA - Paiement imminent de 600 épargnants

Tous ceux ayant une créance inférieure à 100.000 F sont concernés par cette première phase de l'opération.

Ils sont plus de 600 épargnants, ces anciens clients de l'établissement de micro-finance First Investment For Financial Assistance (FIFFA) qui viennent d'être informés du payement de leur créance. L'information a été rendue publique le 30 mars dernier par voie de communiqué signé du liquidateur, René Nloka, expert financier. La note indique que les épargnants de cette microfinance mise en liquidation en avril 2014 ayant produit leurs créances et reçu leur notification par SMS sont concernés par la première phase de paiement de la tranche allant de 0 à 100.000 F qui se fera aux guichets d'Expresse Union.

Cette même note explique aux clients qu'ils devraient percevoir leurs créances auprès de toute agence de cette structure de leur localité trois jours après diffusion dudit communiqué. Un tour dans différentes agences de Yaoundé hier, permet de constater que l'opération n'est pas encore vraiment effective. Mais d'après Olivier Simo, directeur commercial et marketing d'Express Union, toutes les agences du pays ont reçu la note les informant du payement imminent de ces créances. « L'opération devrait être effective d'ici peu. Seulement, il faut que les épargnants soient eux-mêmes au courant », rassure-t-il. Sur ce point précis, on note que le liquidateur dans son communiqué explique que des messages ont été envoyés aux épargnants à cet effet.

La seule chose à faire pour entrer en possession de son dû c'est « de suivre la procédure en vigueur à Express Union ». Il est question que les concernés ouvrent d'abord un compte Express Union mobile (EUM) avant d'être servis. « En plus, l'ouverture du compte est gratuite », ajoute le directeur commercial. Pour rappel, la liquidation de la FIFFA fait suite à la décision de la COBAC du 16 septembre 2013, portant clôture de l'administration provisoire et retrait de l'agrément de la FIFFA comme établissement de microfinance. La FIFFA n'est pas la première microfinance à faire banqueroute au Cameroun. L'on se souvient entre autres de Cofinest (Compagnie financière de l'estuaire) et de Godly Businessmen Fund dont les responsables ont pris la fuite en 2007 avec les épargnes des clients.