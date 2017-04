Cameroun: Douala aura sa société de développement

Dans un environnement où la contestation est ordinaire, l'édile a longuement insisté sur la logique « inclusive » de sa démarche. Bien qu'approuvé par le conseil de la communauté, le projet de société a fait appel aux figures de la ville y compris dans l'opposition pour que « tout le monde comprenne que c'est une affaire d'intérêt général ». A l'image des possibilités de transformer en immeubles des friches urbaines, propriétés de personnes qui n'ont pas de grands moyens... Ce qui n'a pas empêché des remarques et propositions notamment pour ce qui concerne le recours aux marchés financiers, réputés lents à la manœuvre et extrêmement exigeants. Ce qui n'est pas pour déplaire à ceux qui ont souligné que l'investisseur populaire aura besoin d'être rassuré par la qualité du dispositif de protection des capitaux (10 milliards de F en prévision). La campagne publicitaire d'explication qui va se dérouler en avril-mai dira si le nouveau venu convainc.

Comme nombre de ses invités, le délégué du gouvernement auprès de la Cud, Fritz Ntonè Ntonè, a clairement affiché son enthousiasme de voir ses prévisions confirmées par les experts commis à la réflexion sur la faisabilité de la future Société métropolitaine d'investissements. La ville est en effet à la recherche de fonds - pas moins de 1400 milliards sur une dizaine d'années - pour répondre aux besoins pressants d'équipement. Elle qui accueillera un million d'habitants d'ici 2025 et continuera de jouer un rôle-pivot dans l'économie du Cameroun (32% de la richesse du pays y est produite par 10% de la population nationale) et de la Cemac. Pour faire face à cela, la Cud a pensé que l'épargne locale peut parfaitement être mobilisée pour financer les grands travaux envisagés, aux côtés des moyens publics. La stratégie de Ntonè Ntonè est donc de financer par ce moyen les chantiers de la métropole, de sorte que le bénéfice qui en découlera puisse servir à d'autres infrastructures non commerciales mais tout autant nécessaires.

