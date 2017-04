Cameroun: Union africaine - Un Camerounais vice-président de l'Ecosocc

Rencontré ce dimanche en fin d'après-midi dans son bureau au Gicam (Groupement inter-patronal du Cameroun), Alain Blaise Batongue semble bien conscient du poids des responsabilités qu'il a endossées depuis fin mars au Caire en Egypte. L'homme est désormais vice-président du Conseil économique, social et culturel (Ecosocc) de l'Union africaine. Poste auquel il a été élu ce 30 mars - pour un mandat de deux ans - au terme de la session ordinaire de mi-mandat de la 2e assemblée générale permanente de l'organe, tenue du 27 au 31 mars dernier en terre cairote. M. Batongue est membre de l'entité depuis décembre 2014, et occupait le poste de président par intérim de la Commission Economie rurale et Agriculture jusqu'à son élection de jeudi dernier.

