Cameroun: Kribi - La permanence Paul Biya en chantier

Sur le site du chantier, l'on compte déjà des milliers de parpaings. Une opération « un militant, un parpaing » avait été lancée il y a quelques jours. L'élite politique, conduite par le sénateur Grégoire Mba Mba, a déjà donné des tonnes de ciment et une bonne partie de matériaux de construction. A ces dons, s'ajoute une promesse de cinq millions de F du député Martin Oyono. « C'est donc le moment de prouver son militantisme et son attachement au président Paul Biya en apportant volontairement du sien pour la construction de notre permanence », a déclaré Jean Pierre Mabvouna qui fait savoir par la suite que si les travaux évoluent selon le calendrier prévu, c'est dans cette permanence que les militants de Kribi II fêteront la victoire de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle.

Un cadeau d'anniversaire pas comme les autres. Les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) de la section Océan-Sud II auront désormais un local pour leurs manifestations et autres réunions. La pose de la première pierre de l'édifice dont la maquette a été présentée aux militants du RDPC a eu lieu le 24 mars 2017, le jour du 32e anniversaire de la création de ce parti. La permanence Paul Biya de Kribi II sera un immeuble haut standing. Elle comprendra des bureaux au grand confort, des salles de conférences et une esplanade verdoyante. L'édifice sera bâti sur une superficie de 2000 mètres carrés au quartier Dombè. Le coût de l'ouvrage est estimé à 60 millions de F. D'après le président de la section RDPC Océan-Sud II, Jean Pierre Mabvouna, l'initiateur du projet, la construction de la permanence Paul Biya est une affaire de chaque militant, de chaque cellule, de chaque comité de base, de chaque sous-section et même des âmes de bonne volonté.

