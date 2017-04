Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Pas de commission d'enquête sur l'affaire Sobrinho»

Ambiance électrique au Parlement, ce mardi 4 avril. Ce qui déchaîne les passions : l'affaire Alvaro Sobrinho. Répondant à la Private Notice Question sur le sujet, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué qu'il n'y aura pas de commission d'enquête sur toute cette affaire. Déjà, plusieurs «enquiries» sont menées par le Central Crime Investigation Department (CCID), a-t-il ajouté.

Pravind Jugnauth a aussi avancé que l'Angolais a acheté une villa valant Rs 52 millions au Royal Park et a séjourné en 31 reprises dans le VIP Lounge de l'aéroport SSRN. S'expliquant sur les permis qui ont été octroyés à Alvaro Sobrinho, le Premier ministre soutient que le milliardaire ne possède qu'un «three years occupational permit» qui prend fin le 6 octobre 2018.

Le Board of Investment (BoI) a aussi reçu une demande de Bango properties Ltd pour l'acquisition de deux parcelles de terrain pour une valeur de plus de Rs 43 millions. Le BoI a assuré que la Financial Intelligence Unit, la Financial Services Commission et la Bank of Mauritius ont mené des enquêtes sur la provenance des fonds d'Alvaro Sobrinho, a indiqué le Premier ministre. Il a soutenu que le PMO a été informé par le BoI que l'Angolais était impliqué dans des litiges et des controverses. Mais que l'enquête initiée par le PMO n'a rien trouvé à l'encontre de l'homme d'affaires.

Répondant à une question du leader de l'opposition sur le rôle qu'a joué Ivan Collendavelloo et la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim dans toute cette affaire, Pravind Jugnauth a répliqué que ce sont de pures allégations. Et a indiqué que «no stone shall be left unturned» sur ce dossier.