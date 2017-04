Sénégal: Le combat contre les "agressions multiples" de la forêt et de la mer sera poursuivi, assure le gouverneur de Ziguinchor

Ziguinchor — Les Forces de défense et de sécurité vont poursuivre la lutte contre les agressions multiples dont font objet la forêt et la mer dans la zone sud en vue de préserver les ressources forestières et halieutiques du dernier poumon vert du pays, a assuré, mardi, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guédj Diouf.

"Nous avons reçu des instructions fermes du président de la République pour que les Forces de défense et de sécurité se mobilisent pour lutter contre le phénomène de la coupe abusive du bois mais aussi contre le phénomène de la dégradation de nos ressources fauniques et halieutiques", a dit M. Diouf.

Il s'exprimait au terme du défilé civil, militaire et paramilitaire au boulevard des 54 mètres de Ziguinchor marquant les festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal sur le thème : "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement".

Ce thème est "taillé sur mesure" pour les commandements militaires de la zone sud qui interviennent au quotidien pour préserver et restaurer la dernière réserve forestière du pays, selon le Colonel Fulgence Ndour, commandant de la zone militaire numéro 5 à Ziguinchor.

"La forêt et la mer ont fait l'objet d'agressions multiples. Nous avons bon espoir parce que l'opération d'envergure qui a été menée par les forces de défense et de sécurité a permis de réduire à sa plus simple expression le phénomène de la coupe abusive de bois au niveau de la région naturelle de la Casamance", a poursuivi M. Diouf nouvellement installé dans ses fonctions de gouverneur de Ziguinchor.

Devant les autorités locales, les notabilités publiques et un public nombreux, Guédj Diouf s'est félicité d'un "très bon défilé civil et militaire qui a permis une communion entre populations et armées".

Au total 62 établissements scolaires et universitaires ainsi que des structures de jeunesse et de sport ont ouvert le bal du défilé du 4 avril à Ziguinchor, où une prise d'arme suivie d'un défilé militaire notamment motorisé, s'est déroulé dans la capitale sud.

Le passage des majorettes de la cathédrale et du lycée Djignabo de Ziguinchor a été remarqué du fait d'une chorégraphie qui reflète la culture casamançaise avec des danses traditionnelles et un accent particulier sur la problématique de l'environnement et d'autres phénomènes tels que l'excision.

Le défilé militaire à pied a été suivi d'un défilé motorisé qui a permis au commandement militaire numéro 5 de montrer une bonne partie de son équipement avec les dernières acquisitions en armement motorisé.

Auparavant, un total de 14 éléments des forces de défense et de sécurité dont des sapeurs pompiers, des gendarmes et surtout des militaires blessés en opération ont reçu différentes médailles pour récompenser leur mérite.