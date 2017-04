Congo-Kinshasa: Mubake Chez Kabila - Une pêche miraculeuse non sans incident au Rassemblement

Un dur à cuire du Rassemblement de Forces politiques et Sociales Acquises au Changement, a été reçu en audience, ce mardi 4 avril 2017, dans l'après-midi, par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, au Palais de la nation.

C'est dans le cadre des consultations avec la classe politique congolaise. Il s'agit de Valentin Mubake, l'un des gardiens du temple de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), resté fidèle aux côtés du patriarche Etienne Tshisekedi Wa Mulumba jusqu'au crépuscule de son décès survenu, le 1er février 2017, à Bruxelles. En effet, lorsque le Rassemblement, sous la férule de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi prend l'option de réserver à Joseph Kabila, une suite de non recevoir à la demande de répondre aux consultations amorcées par celui-ci, quarante-huit heures auparavant, il y a de quoi, se poser, mille et une question à savoir: que cache derrière une telle rencontre? De quoi se sont-ils parlé? Quelle sera la réaction, aussi bien des combattants, du directoire du parti UDPS que celui du Rassemblement? Mubake, a-t-il fauté d'aller rencontrer Joseph Kabila? Est-il tombé dans la nasse du débauchage du pouvoir? Sera-t-il, finalement le remplaçant de Samy Badibanga?

Autant des questions qui reviennent sur toutes les lèvres de beaucoup de congolais qui n'hésitent pas d'accréditer la thèse du revirement de Valentin Mubake.

A tout prendre, certaines de ces questions ont cependant, de réponses à travers l'interview qu'il a accordée à la presse au sortir de l'audience avec le Chef de l'Etat. De sa propre bouche, Valentin Mubake, sans atermoiement, dit qu'il a été reçu en tant que personnalité et qu'il répondait à l'invitation du président Kabila et non, en tant que représentant d'une plateforme quelconque. « J'ai été reçu en tant que personnalité. Je ne suis pas ici en tant que Rassemblement », a-t-il insisté.

Par ailleurs, sur la question d'éventuelles représailles consécutives à la suite de cette rencontre avec la base de l'UDPS, Mubake réplique moyennant une autre question embarrassante: "pour avoir rencontré publiquement le Chef de l'Etat"? Se demande-t-il. A l'en croire, le principe même de la consultation avait été arrêtée à la CENCO. D'où, sa démarche est tout à fait logique, d'autant plus qu'elle concoure à la recherche de la paix au pays.

Très serein du reste, il a, sur cette même lancée, fait observer que "la démarche du Chef de l'Etat est louable pour autant que c'est le Congo notre pays qui soit au cœur de ses consultations". Ceci, sans dévoiler le contenu de son entretien avec Kabila.

Pour l'intérêt de la nation et la sauvegarde de la paix, Valentin Mubake a pu comprendre à l'issue de cet entretien qu'il aidait le président de la République, auprès de qui, il reconnait avoir formulé des propositions concrètes pour sortir de la crise. Il n'a pas voulu les dévoiler, note-t-on.

Sur un autre registre, ce dur à cuir affirme avoir parlé avec Félix Tshisekedi, la veille, au sujet de l'invitation présidentielle. Dans l'un ou l'autre cas, la réaction de Limete singulièrement, celle du président du Rassemblement est très attendue dans les minutes ou heures qui suivent pour avoir passé outre, la décision de boycott de son parti et de sa plateforme aux consultations initiées par Joseph Kabila après l'impasse de la CENCO au sujet de la signature des arrangements particuliers. S'attend-il à une exclusion, auto exclusion, blâme ou suspension? Ceci, relève du pouvoir discrétionnaire, aussi bien du président du Rassop Félix Tshisekedi que du Secrétaire Général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund-a-Kabund.

Qu'à cela ne tienne, les mêmes causes produisant les mêmes effets, une sanction n'est pas impossible, dans ce sens qu'un cas similaire vient de se produire au G14, où le Co-modérateur, Dr. Baudouin Buassa-Bu-Tsumbu écope aujourd'hui, d'une suspension de 6 mois pour avoir répondu aux consultations de Joseph Kabila.