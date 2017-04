Congo-Kinshasa: Pas droit à l'erreur !

opinion

Pendant que les kinois et les Congolais, en général, à travers le pays ont connu une journée singulière de ville morte, le lundi, 3 avril 2017, il a été observé dans le microcosme politique une valse d'acteurs politiques convergeant vers le palais de la nation.

Pour quoi y faire ? C'est pour être consultés par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, depuis que les Evêques lui ont retourné, en entier, le dossier du Centre Interdiocésain, avec les 98% de points positifs et 2% d'accrocs, suite au refus des acteurs politiques d'élever le débat pour défendre l'intérêt général, pour lequel ils prétendent œuvrer au quotidien. Comme il ne fallait laisser perdurer l'impasse, Joseph Kabila, en personne, a reçu dans la soirée d'hier, les composantes Société civile signataires et non signataires de l'Accord du 18 octobre 2016, l'Opposition Républicaine et l'Opposition signataire de cet accord. Aujourd'hui, en principe, il est prévu qu'il consulte les autres composantes, avant de s'exprimer devant le Congrès.

Que va-t-il dire aux Congolais, qui n'attendent que se dénoue la crise, avec l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, tel que recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Il y a, certes, de la matière à livrer aux Congolais. Selon plusieurs analystes, il est probable que le Chef de l'Etat présente l'état de la nation, dans ses différents segments. Prendra-t-il en compte le dernier trimestre 2016 ou le fera-t-il seulement pour le premier trimestre 2017 ? Personne ne le sait. Mais, tout porte à croire que l'attente des Congolais ne réside pas dans les jérémiades et autres récriminations des uns et des autres. Les deux camps, Majorité présidentielle et Rassemblement, n'ayant pu s'accorder sur un certain nombre des faits bien connus, parce que mieux explicités par les Evêques.

Les Congolais attendent plutôt la relance des discussions directes, étant donné que Kabila a retiré l'initiative à ces derniers. Comment le fera-t-il ? Quelques trois scénarii sont envisageables. Le premier scénario peut conduire Joseph Kabila à redonner le relais aux Evêques, pour finaliser le dossier, moyennant quelques orientations. Cette possibilité peut, cependant, connaître un couac, parce que certaines confessions religieuses sont montées au créneau, pour crier à l'échec de l'église catholique dans la direction de ces assises. Le second, c'est qu'il peut désigner un autre médiateur. Dans ce cas, va s'ouvrir la voie à un ballet indéfini des consultations, qui aurait inéluctablement une incidence sérieuse sur le chronogramme qui fixe l'organisation des élections à fin décembre 2017, selon l'Accord du 31 décembre 2016.

Le troisième, qui surprendrait tout le monde d'ailleurs, serait de voir le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, agir d'autorité, en nommant le Premier Ministre, tel que prescrit dans cet accord. Ici, tout le monde s'accorde à soutenir qu'autant il est lui-même le problème, autant il est aussi la solution. Voilà pourquoi, Kabila n'a pas droit à l'erreur. Sa prise de parole au Congrès est donc vivement attendue, avec l'effet qu'elle est à la fois susceptible de baisser d'un cran la tension, voire la crise qui sévit sur le plan socio-économique, voire encore de l'exacerber, si jamais il ne prenait la hauteur, pour agir en tant que garant de la nation. D'ailleurs, Aubin Minaku, Secrétaire général de la Majorité présidentielle, a laissé entendre que sa plateforme s'inclinerait à la position de Joseph Kabila agissant en tant que Chef de l'Etat.