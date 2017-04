Sénégal: Le 4 avril 2017 "va être le prolongement de la lutte pour la protection de l'environnement" (préfet) Mbour

Plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent avec la dépression, soit une augmentation de plus de 18%… Plus »

Saër Ndao est d'avis qu'il faut aussi renforcer les services des Eaux, forêts et chasse, en les mettant dans "d'excellentes conditions", afin d'impliquer davantage les populations à travers la sensibilisation, avec la mise en place de comités villageois et de quartiers qui vont être impliqués dans cette lutte.

Le thème du 37e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, célébrée à Mbour et dans toutes les autres localités du pays, portait sur le thème "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement".

"Nous sommes face à une agression notoire de l'environnement, et c'est unis dans l'effort que nous pourrons combatte ce fléau, en impliquant toutes les forces vives de la nation, mais aussi et surtout les forces de défense et de sécurité, qui pourront apporter leur contribution dans cette lutte contre la dégradation de l'environnement, de l'écosystème et de toutes les ressources naturelles", a-t-il déclaré.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.