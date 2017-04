Cameroun: CODE - Paul Biya a 7 jours pour rentrer au pays

Le Président Paul Biya est rentré s'installer à l'hôtel Intercontinental à Genève, après sa visite officielle en Italie, qui lui a servi de prétexte pour aller en villégiature, accompagné une basse-cour pléthorique, dont les séjours et les fastes coutent inutilement cher aux contribuables Camerounais

Paul Biya disparait ainsi des radars, laissant derrière lui :

Des enseignants qui accumulent jusqu'à 60 mois de salaires impayés

Les régions anglophones paralysées par des villes-mortes auxquelles il a été incapable de trouver une solution

Des leaders anglophones enlevés, déportés et séquestrés dans les geôles infectes de Yaoundé

Le jeune Ibrahim Bello torturé, démembré, et abandonné a Ombessa par les forces de répression camerounaises qui tentent d'étouffer ce crime par la corruption et le mensonge et qui n'a eu la vie sauve que grâce à la vigilance et la mobilisation citoyenne des activistes Camerounais

Les Lions Indomptables séquestrés dans un hôtel de Bruxelles pour défaut de paiement, donc pour filouterie, alors qu'il fut le premier à récupérer leur CAN pour faire des selfies et lancer sa campagne électorale, une victoire qui a pourtant rapporté gros aux caisses de l'Etat

La tragédie d’Eseka, ou il n'a pas daigné mettre les pieds, préférant le luxe du Palais, et créant une Commission budgétivore pour étouffer un scandale qui a mis nu les pratiques mafieuses et criminelles de Vincent Bollore dans notre pays.

Le Nord du pays toujours en guerre, sous la menace permanente du terrorisme dont il s'est servi pour réduire les libertés publiques, collectives et individuelles

Et pendant ce temps, le Président préfère la douceur et la tranquillité du Lac Leman, les fastes de l'Intercontinental, loin de la misère ambiante que ses 35 années d'un pouvoir chaotique et corrompu ont laissée comme héritage au Cameroun

Considérant ce qui précède, le CODE estime que le séjour de Paul Biya a Genève est inopportun, couteux, inutile, et lui demande de rentrer au pays assumer ses responsabilités pour lesquelles il prétend avoir été élu, et ceci dans un délai de 7 jours à partir de la date de la publication de cette Alerte Citoyenne

Le CODE a formellement saisi la Direction de l'Intercontinental pour protester contre cette infantilisation excessive du Président du Cameroun, et se réserve le droit de faire recours a toute action qu'il juge nécessaire, à l'intérieur comme à l'extérieur de cet hôtel

Le CODE a mis en état d'alerte sa Cellule Opérationnelle, et lui a donné tout pouvoir pour préparer une opération appropriée a l'Intercontinental, et se réserve le droit de déployer cette Cellule à tout moment, pour exiger, entre autres

Que toute la lumière soit faite sur l'affaire Ibrahim Bello, et que tous les coupables soient arrêtés et punis, y compris ceux qui ont tenté d'étouffer ce scandale

Que le Rapport définitif de la Commission d'enquête sur la tragédie d'Eseka soit rendu public

Que tous les arriérés de salaires des enseignants soient payés sans délai

Que les leaders anglophones soient libérés, les Zones anglophone démilitarisées, et qu'un dialogue honnête et sincère soit privilégié pour résoudre la crise

Fait à Londres, le 04 avril 2017

Brice Nitcheu

President

Christophe Junior Zogo

Secretaire General

Dr Jean Crepin Nyamsi

Secrétaire a la Communication

Emmanuel Kemta

Chef Cellule Opérationnelle