Cameroun: Le promoteur du Katios night-club en prison

Ce dernier va refuser ces chèques affirmant que le magasin a déjà été vendu à quelqu'un d'autre. Me Alphonse Djochikou, l'avocat du promoteur du Katios nightclub fait savoir que c'est le fait pour son client d'avoir refusé les chèques qui mettra Baba Danpullo en colère. Ce dernier va exiger la résiliation du contrat de location d'un bâtiment acquis dans les locaux du Katios night-club et la restitution des 96 millions FCfa précédemment avancés pour la location de l'immeuble. M. Ngankeu ne s'est pas opposé à la restitution mais, il a exigé le prélèvement de quatre mois de loyers, la période pendant laquelle l'immeuble a été occupé par une des sociétés de Baba Danpullo.

