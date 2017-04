Sénégal: Fête de l'indépendance - Les Forces de défense et de sécurité innovent et font sensation

La problématique du changement climatique et la dégradation de l'environnement est un des enjeux majeurs… Plus »

Les éléments de la BIP, encagoulés et en tenues noires, ont fait forte impression, sans doute à cause de leur rôle dans la lutte contre le terrorisme.

L'armée de l'air s'est également offert un ballet aérien, dévoilant sa nouvelle flotte composée d'hélicoptère MI 35, MI 17, Bell et d'aéronefs King Air Be 200 et Casa 225.

La marine sénégalaise a apporté sa touche dans cette opération faite pour charmer et rassurer à la fois. Ce corps s'est payé une véritable revue navale, aux termes de laquelle plusieurs bâtiments récemment acquis par l'Etat du Sénégal, dont des patrouilleurs et des vedettes, ont été montrés au public.

Les détachements du bataillons de transmission et celui des blindés, l'artillerie, le génie ont suivi , dévoilant à leur tour leurs nouvelles dotations en logistique et équipements.

Place de la nation, devant le chef de l'Etat, Macky Sall, les forces de défense et de sécurité ont fait sensation, en présence notamment du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, de plusieurs personnalités sénégalaises et étrangères invitées à cette parade marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

